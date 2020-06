Incendio in via Rampada, fermato un uomo

CASLANO - Una persona è in stato di fermo dopo l'incendio verificatosi questa mattina, poco prima delle 6, nell'autorimessa di due palazzine in via Rompada, a Caslano. Come riferiscono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, la sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Malcantone Ovest, i pompieri di Lugano e di Caslano nonché, a titolo precauzionale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Le due palazzine sono state immediatamente evacuate e, dopo le verifiche del caso, gli inquilini hanno potuto rientrare nelle rispettive abitazioni. Stando alle informazioni raccolte sul posto vi sarebbe un intossicato, ma la polizia non riferisce di alcun ferito.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.