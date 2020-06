Fiamme nella cantina di uno stabile, una persona intossicata

CASLANO - Risveglio all'alba tra il fumo di un incendio per gli abitanti di una palazzina in via Rampada a Caslano. Verso le 6.00 un incendio si è sviluppato nelle cantine dello stabile. Il fumo si è propagato anche nelle abitazioni superiori, e gli inquilini - 25 persone in tutto - sono state costrette ad abbandonare i propri appartamenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri di Caslano, insieme a quelli di Lugano. Anche i soccorritori della Croce Verde si sono recati sul luogo dell'incendio, per poter prestare eventuale aiuto agli abitanti.

Stando alle informazioni raccolte, una persona che presumibilmente si trovava al piano inferiore al momento dell'incendio, avrebbe riportato sintomi di una leggera intossicazione. La Polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso. Al momento attuale non viene esclusa nessuna ipotesi per quanto riguarda le cause del rogo. Sarà compito degli specialisti della Scientifica ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rescue Media