Fumo da un appartamento, evacuata una palazzina

L'allarme è scoppiato attorno alle 23 di giovedì. Serata movimentata in Via della Pace 1 C, a Locarno. Alcuni inquilini avrebbero notato del fumo provenire da un appartamento della palazzina. Sul posto sono subito accorsi pompieri e polizia. Evacuate praticamente tutte le persone che al momento si trovavano all'interno dello stabile.

Nessun rogo comunque. Alla base dell'episodio ci sarebbe stato un elettrodomestico dimenticato acceso in un locale. Non si registrano feriti. Ovviamente morti. «È stato comunque un grande spavento – racconta un residente – . Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Siamo stati bravi a uscire tutti in strada. Ancora prima che arrivassero pompieri e polizia».

Lettore Tio/ 20Minuti