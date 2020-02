Torta di carote respinta, a causa del Coronavirus

BELLINZONA - Il Coronavirus ora se la prende pure con le torte di carote. Almeno stando a quanto accaduto in un istituto per persone disabili del Bellinzonese. Una torta, preparata da una giovane utente, per festeggiare la partenza di un ragazzo, sarebbe stata infatti bloccata e respinta dalla direzione. Proprio come misura precauzionale contro il Coronavirus.

La torta torna a casa – L'episodio si è verificato nella giornata di venerdì. Grande la delusione della mamma della ragazza disabile che aveva preparato la torta. «Quando mia figlia è tornata a casa, non ci potevo credere – racconta la donna – . La torta che avevamo preparato insieme la sera prima era ancora completamente intatta. Mi è stato riferito che si trattava di una misura igienica precauzionale, per il bene di tutti gli utenti. Io personalmente la trovo, invece, una misura estrema».

Precauzioni che fanno discutere – Che il Coronavirus, in alcune circostanze, stia portando a reazioni sproporzionate è cosa ormai nota. Come dimenticare i recenti furti di mascherine e disinfettante da parte di persone prese dal panico? Le autorità finora hanno sempre fatto bene il loro dovere. Comunicando al cittadino come tutelarsi. Nel caso specifico si è esagerato? «È giusto proteggersi e prevenire – riprende la mamma – . Ma arrivare a questi punti mi pare veramente eccessivo. Ne ho parlato anche con mio marito. Lui ha cercato di farmi ragionare, dicendo che forse temevano per le condizioni igieniche in cui si sarebbe potuto svolgere l'impasto. Ma poi la torta è stata cotta. Trovo tutto quanto fuori luogo. Senza contare che a mia figlia è stato dato un grosso dispiacere».