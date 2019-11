«Non è rimasto più niente». Le immagini del deposito dopo il rogo

La popolazione è invitata a non aprire le finestre a causa del fumo. Chiusa via del Carmagnola

L'incendio di via del Carmagnola attraverso la testimonianza di un residente. Il video in time lapse

ARBEDO - CASTIONE - «Non c'è più niente». Ida Duci, responsabile dello Swiss Camper Store ha le lacrime agli occhi mentre racconta il suo sabato da incubo. Un incendio, scoppiato poco prima delle 5.00, ha distrutto la sua attività in via Del Carmagnola, ad Arbedo-Castione. «Non so neanche cosa dire. È difficile descrivere questa situazione. Mi hanno chiamata stamattina quelli della Polizia cantonale. Sono a terra, demoralizzata».

Ed era un'attività che andava pure piuttosto bene quella di Ida Duci. Basata sulla vendita di camper e roulotte. Ancora non si conoscono le cause del rogo. «Siamo scioccati - racconta un commerciante confinante -. È incredibile vedere che non c'è praticamente più nulla, solo cenere».

Tra i presenti ci si chiede se l'incendio possa avere origine dolosa. Nessuna risposta finora. «La polizia scientifica - dice un signore - ha portato via tutte le telecamere di videosorveglianza. Di certo c'è tanta amarezza».

Ora per Ida Duci è il momento di rialzare la testa. In un grigio e piovoso sabato. «Sarà dura. Non sappiamo neanche noi come fare. Vedremo. Ancora non mi rendo conto di quello che è successo».

Rescue Media