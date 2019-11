Fiamme in un deposito di camper: esplose bombole di gas

ARBEDO - CASTIONE - Un violento incendio è divampato sabato mattina, poco prima delle 5.00, in un capannone adibito a deposito di camper, in via del Carmagnola ad Arbedo.

Le fiamme rapidamente hanno attaccato la struttura propagandosi sul tetto e all'interno della stessa - interessando in parte una carrozzeria adiacente - causando anche alcune esplosioni di bombole di gas presenti all'interno.

Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Bellinzona e della Difesa dell'Impresa FFS con il treno di spegnimento, che hanno lavorato a lungo per avere la meglio sul fuoco, vista la vasta proporzione dello stesso. Presenti anche gli specialisti del Servizio protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

Anche Ticino Soccorso 144 ha inviato, a titolo precauzionale, un'ambulanza e un'automedica della Croce Verde di Bellinzona ma non si registrano feriti o intossicati. A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione di quattro persone da un'abitazione vicina.

Non si segnalano pericoli per la popolazione derivanti da sostanze inquinanti, tuttavia la Polizia ha isolato la zona ed emanato un avviso alla popolazione invitandola a non aprire le finestre a causa del fumo acre che si sta sprigionando nella zona. La strada in via Carmagnola rimane chiusa alla circolazione fino a nuovo ordine, non sarà comunque riaperta prima delle 12.00.

Al momento le cause che hanno generato il rogo non sono note e sarà compito degli specialisti della Scientifica ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il sinistro ha causato ingenti danni allo stabile interessato.

Rescue Media