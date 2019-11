«Scoppi e fiammate che hanno illuminato casa a giorno»

ARBEDO - CASTIONE - Sono stati momenti di paura quelli vissuti dagli abitanti di Arbedo questa mattina. Poco prima delle 5.00 si è sviluppato un vasto incendio presso un deposito di camper, in via del Carmagnola. Il calore delle fiamme ha fatto scoppiare anche diverse bombole di gas presenti al suo interno. «È stato impressionante - ha testimoniato Marlon D'Amico - scoppi e fiammate enormi che hanno illuminato a giorno la mia casa».

D’Amico abita a soli 150 metri dal luogo dove si è sviluppato il rogo. Svegliato di soprassalto da alcuni strani rumori si è affacciato alla finestra del suo appartamento al sesto piano e ha visto l’immaginabile: «Pensavo si trattasse dei lavori che stanno facendo alla ferrovia vicino, ma c’era qualcosa di strano. Affacciatomi ho visto le fiamme e ho capito da dove arrivavano i continui scoppi».

I pompieri erano già stati avvisati e con il passare dei minuti sono sopraggiunti tutti i mezzi di soccorso. «Ho assistito all’emergenza dalla finestra, ma ho dovuto tenere tutto chiuso per il forte odore. Il fumo si è alzato con violenza e si è propagato nella zona».

Marlon D'Amico ha registrato un video in time lapse (in allegato) fino alle 7.20, quando la situazione stava tornando alla normalità. «Sono uscito per un lavoro e al mio ritorno la puzza si era già diradata - ha concluso il nostro interlocutore - ora sembra tutto più tranquillo, c'è solo fuliggine sulle finestre, ma sono stati attimi tremendi, le immagini fanno capire solo a metà».

Non sono stati segnalati pericoli per la popolazione derivanti da sostanze inquinanti, tuttavia le autorità raccomandano di mantenere ancora chiuse le finestre. Per consentire le operazioni di spegnimento il tratto di strada è stato chiuso e non sarà riaperto prima delle 12.00.

Foto lettore