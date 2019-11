Furgone distrutto dalle fiamme in un piazzale a Viganello

VIGANELLO - Un furgone, immatricolato in Ticino, è stato distrutto dalle fiamme questo pomeriggio a Viganello. Come riferisce Rescue Media, il veicolo - che si trovava nel piazzale interno di alcuni palazzi, in via agli Orti - ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme e a raffreddare le lamiere della carcassa del furgone. Presente sul luogo anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Al momento del sinistro nessuno si trovava nel veicolo e - stando alle prime informazioni - non ci sarebbero persone ferite né intossicate.

Rescue Media