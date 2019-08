Distrutta dalle fiamme, ecco cosa rimane della falegnameria

CONTONE - Hanno risparmiato le mura e poco altro le fiamme divampate la scorsa notte in una falegnameria di Contone. Anche il tetto dello stabile, costruito in eternit, è stato quasi interamente divorato dal rogo.

Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri del Gambarogno e del centro di soccorsi di Bellinzona, che non hanno potuto fare nulla per salvare la struttura. E alla luce del giorno la falegnameria mostra in modo chiaro le ferite subite nel corso della notte.

Fortunatamente i danni sono stati unicamente materiali. Per quanto concerne le cause toccherà invece alla scientifica fare luce sull’origine del rogo.

Tipress