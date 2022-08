«Il Moesano adesso è un po' più pulito»

SAN BERNARDINO - Tanti volontari si sono dati appuntamento lo scorso weekend per ripulire boschi e sentieri intorno al villaggio di San Bernardino. E il "bottino" dei rifiuti dà l'idea di quanta poca coscienza ecologica dimori in certi appassionati della montagna. In due giornate - l'iniziativa è stata voluta da Summit Foundation, Ente Turistico Regionale del Moesano e Parco Val Calanca - sono stati

raccolti 15,7 Kg a San Bernardino 290,50 in Valle Calanca.