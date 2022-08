Maher Nasser firma il libro d'oro di Locarno

Il sindaco di Locarno Alain Scherrer – che per l’importante occasione è stato affiancato dal vice sindaco Giuseppe Cotti – ha colto l’occasione per ricordare come «il rispetto per la dignità umana e la promozione dei principi di uguaglianza e giustizia costituiscano i pilastri della società giusta, capace di rispettare le differenze e di valorizzare il contributo che ciascuno offre al benessere generale».