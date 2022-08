Un dramma lungo una ventina di chilometri

Sorpresa – Con Maroggia e Melano, Rovio da qualche mese fa parte del Comune di Valmara. Il segretario comunale, interpellato da Tio/20Minuti, ammette: «La notizia l'abbiamo appresa con stupore. Non ce l'aspettavamo una cosa del genere».



Il disagio – Secondo alcuni, padre e figlio sarebbero già conosciuti dalle forze dell'ordine. Al segretario comunale non risultano segnalazioni in merito. Possibile che nessuno nelle settimane precedenti il dramma non sia riuscito a captare il disagio tra il 49enne e il ragazzo? «Siamo freschi di fusione. Ci sono casi di disagio che ci vengono segnalati. Ma non abbiamo mai ricevuto alcuna chiamata in merito a queste due persone. Il territorio del nuovo Comune, non dimentichiamolo, è ampio».