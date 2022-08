L'acqua è sempre più bollente: ora è un vero allarme

Trote in affanno – Per i bagnanti è uno strazio. Ma se la passano decisamente peggio i pesci. Sotto stress ormai da settimane. Il problema riguarda diverse regioni della Svizzera. «In Ticino in particolare stanno soffrendo i salmonidi come le trote – spiega Tiziano Putelli, capo dell'Ufficio cantonale della caccia e della pesca –. E bisogna dire che nel lago queste specie si salvano ancora, perché hanno la possibilità di rifugiarsi in acque profonde. Nei fiumi le cose sono più complicate. L'acqua scarseggia e in alcune zone è addirittura stagnante. Capita che i pesci si rifugino in pozze poi destinate a seccare».