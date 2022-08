“Vietato ai cani e agli italiani”: e la Piazza si riempie

Un'opportunità anche per chi non ha tanti mezzi economici – Sì, quella della serata del pre Festival è una tradizione che va avanti da tempo. E Tio/20Minuti l'ha raccontata in immagini. Nel video c'è chi ammette candidamente di essere lì perché l'entrata è gratis. Ma c'è anche chi sostiene di volere vedere altri film in seguito, a pagamento. «Dobbiamo ringraziare i nostri sponsor se possiamo continuare a mantenere questa tradizione – precisa Solari –. Un'opportunità anche per quelle famiglie che non hanno i mezzi economici per potersi permettere una serata al Pardo».