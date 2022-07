L'epatite uccide 200 persone all'anno, anche se potrebbe essere eliminata

Restano numeri preoccupanti sapendo che l’eliminazione sarebbe possibile entro pochi anni. Perché non si agisce, cosa non funziona?

«Gli strumenti ci sono: i test per l’epatite B e C sono validi, poco cari e la cura è semplice ed efficace. Il problema è che in assenza di sintomi chiari le persone spesso non vengono sottoposte al test per mancanza di attenzione forse anche da parte dei medici di famiglia che non si interrogano sempre se il loro paziente potesse far parte delle persone a rischio. Dobbiamo informare e sensibilizzare ed è questo lo scopo della nostra campagna».



Secondo voi la pandemia di coronavirus ha messo un po’ d’ombra (quasi messo in secondo piano) questa e altre malattie?

«Da un lato l’interesse della popolazione per le malattie virali e i vaccini è cresciuta, dall'altro il problema dell’epatite B e C cronica, come quello di altre malattie, è passato in secondo piano. Lo sentiamo, e sentiamo che dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso durante il periodo Covid».