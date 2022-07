Epatite acuta, svelate le origini della malattia che spaventa i genitori

LONDRA - Sono state individuate le probabili cause dietro ai molti casi di epatite fulmina che hanno colpito diversi bambini durante gli scorsi mesi. Una rara malattia registrata in 35 paesi in tutto il mondo che ha interessato più di 1’000 bambini. Ricoveri d’urgenza e trapianti di fegato hanno allarmato i pediatri di tutta l’Europa che non sono riusciti però a dare una spiegazione.