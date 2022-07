La canicola è finita: arriva la grandine

LOCARNO - Dopo dodici giorni consecutivi, finalmente si respira. Oggi alle 18.00 è stata ufficialmente revocata l'allerta canicola in Ticino. Lo comunica Meteo Svizzera su Twitter, preannunciando precipitazioni in serata in particolare nel Sottoceneri. Nel Bellinzonese intanto l'acqua ha già iniziato a scendere e anche la grandine, come mostrano le foto e i video giunti in redazione.