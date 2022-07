Primo d’agosto in vista, ma insieme ai fuochi esplode anche la polemica

Animali spaventati, proprietari arrabbiati - La Città riconosce però, e per esperienza diretta, i disturbi che i fuochi d'artificio possono creare agli animali. «Abbiamo avuto un caso delicato, in questo senso, di recente», ammette Badaracco. «In occasione degli Harley days è stato fatto un piccolo spettacolo pirotecnico. Purtroppo c'è stato un problema di comunicazione da parte dell’organizzazione, e i fuochi erano inaspettati. Abbiamo così ricevuto diverse critiche da parte di proprietari i cui animali sono rimasti molto spaventati dai botti. E queste persone si sono dette scioccate dalla mancanza di informazione». La promessa è però che l’errore non si ripeta più: «Quello che facciamo solitamente, e faremo anche per il primo d’agosto, è trasmettere un’informazione molto puntuale sull’orario in cui si svolgeranno i fuochi. In questo modo, per quella mezz'oretta, i proprietari potranno fare in modo che i loro animali non li sentano, o che li sentano il meno possibile».