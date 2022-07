Un'ondata estiva tra alti e bassi

Aumentando i ricoveri, inizia però a salire anche la pressione sugli ospedali. «Non è una situazione di crisi, ma abbiamo comunque dai 10 ai 15 ospedalizzati al giorno nel Cantone. Alcuni sono pazienti ricoverati per altri motivi che, testati, risultano positivi. La maggior parte invece malati di Covid, ma con decorsi "semplici" e che dopo una settimana, di regola, escono senza essere passati dalle cure intense». Se, quindi, questa diffusione può rappresentare una sorta di booster naturale, «purtroppo gli intubati e i decessi, anche se più rari, non sono svaniti - sottolinea Garzoni -. Per questo consiglio ai più fragili - over 80, immunodepressi o immunosoppressi - di ricorrere alla quarta dose e di usare la mascherina nei contesti maggiormente a rischio, come i luoghi affollati. Il Covid può ancora uccidere. Se si hanno sintomi poi... bisogna testarsi per evitare di trasmettere il virus a persone fragili e a rischio».