«È ridicolo credere di essere soli nell'universo»

Come affronta la Svizzera e il Ticino questo argomento?

«Ci sono state delle indagini dell’aviazione militare, ma poiché non c’è una minaccia per la Svizzera, questo dossier è stato chiuso e non più riaperto. In Ticino invece ho incontrato tanti politici ricevendo solo risposte negative. Con Norman Gobbi ho pure avuto un incontro, in cui ho chiesto un finanziamento di 25mila franchi per creare un archivio digitalizzato con tutte le documentazioni di valenza nazionale, come già esiste in Francia o in Brasile, ma ebbi un no come risposta. Abbiamo già avuto delle collaborazioni con le università ticinesi, ma il riscontro dalle autorità è sempre stato nullo. Inoltre ho svolto parecchi simposi in giro per il mondo ed ho anche incontrato capi di stato come il principe del Liechtenstein, ma l’ostruzionismo che ho trovato in Ticino non l’ho visto da nessuna parte».