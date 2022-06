Ceruso contro tutti

La polemica, insomma, è servita. Per Slsi, sarebbero proprio Unia e Ocst a voler «distrarre l’attenzione dai veri problemi che ruotano attorno ai CCL e alla legge che agevolano situazioni contrattuali al ribasso (una sorta di immunità alla legge) anche a importanti aziende che non solo non sono in difficoltà, ma fanno utili milionari».