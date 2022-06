Maturità in tasca per 124 studenti del Liceo di Bellinzona

Per quanto riguarda le materie e opzioni specifiche:

- L’Ambasciata di Francia ha premiato Barbara Bonardi per i risultati raggiunti in Francese

- Il Consolato di Germania ha premiato Giacomo Orelli per i risultati conseguiti in Tedesco, e Giada Valenti per i migliori risultati nell’opzione specifica Tedesco.

- L’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione della Svizzera italiana, ha attribuito il suo riconoscimento a Alexia Buloncelli, per il risultato raggiunto nell’opzione specifica Latino, e Giacomo Orelli per i migliori risultati in Latino.

- Per la lingua e la cultura inglese, il premio offerto da Banca Stato è stato attribuito a Filip Borromini, per l’opzione specifica Inglese.

- L’Associazione Amici di Barbara Strozzi ha premiato Naila Consoli per il miglior risultato conseguito nell’opzione specifica Musica.

- La Fondazione Borsa di studio prof. Giancarlo Barassa ha offerto i premi per i migliori risultati conseguiti nelle opzioni specifiche Biologia e Chimica, attribuito a Nathan Oberti, e Fisica e Applicazioni della Matematica, attribuito a Elias Andreoli.

- L’Associazione Ticinese degli Psicologi ha premiato Mattia Bernasconi per il miglior risultato nell’opzione complementare Pedagogia/Psicologia.

- La “Fondazione Gio e Fiorella Jelmini” ha premiato Simone Benagli per il miglior risultato nell’opzione complementare Sport.