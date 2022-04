Bunker di Camorino verso la chiusura

BELLINZONA - In futuro i richiedenti l’asilo che devono lasciare la Svizzera - perché la loro domanda è stata respinta oppure non è stata presa in considerazione - verranno alloggiati al Café Colorado di Bodio. Come riferisce la Rsi, la pensione che può accogliere una trentina di persone sostituirà il bunker della Protezione civile di Camorino, che attualmente ospita una quindicina di richiedenti.

La struttura leventinese verrà quindi interamente dedicata a questa particolare popolazione di migranti. La gestione sanitaria verrà nuovamente affidata alla Croce Rossa e oltre al servizio di sicurezza privato già presente a Camorino sul posto sarà attivo, tutti i giorni, un operatore sociale.