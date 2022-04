Nove mini-imprese ticinesi tra le migliori della Svizzera

BELLINZONA/ZURIGO - Le migliori mini imprese della Svizzera, da domani a mercoledì, saranno in vetrina alla stazione centrale di Zurigo. Selezionate tra 200 partecipanti, le top 75 potranno esporre i loro prodotti e servizi su degli stand all'interno della Shopville. E a trionfare sono state anche nove mini imprese ticinesi, gestite da allievi della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Ogni giorno, tra le 11 e le 19, saranno 15 nuove imprese a presentare la loro attività.

La Fiera Nazionale nella ShopVille della stazione di Zurigo si svolge nel quadro del Company Programme dell‘organizzazione non-profit YES. Durante il Company Programme, i giovani creano la loro vera impresa all‘inizio dell‘anno scolastico e, con il supporto di insegnanti e Programme Manager di YES, sviluppano e implementano idee di prodotti e vendono i loro prodotti e servizi ai mercati e alle Fiere Regionali YES. Imparano a svolgere i loro rispettivi ruoli di CEO, CMO, CPO,...e come squadra a commercializzare la loro idea di business in modo convincente per ottenere un profitto.

Oltre a vendere i loro prodotti o servizi, le squadre partecipano a un processo di selezione. Dopo le Fiere Regionali, che si sono svolte da gennaio a marzo, sono state selezionate le Top 75 mini-imprese. Queste si sono qualificate per la Fiera Nazionale. La posta in gioco per le squadre alla Fiera Nazionale è alta: solo un quarto di loro entrerà nella Top 25 e quindi nella Finale Nazionale del 3 e 4 giugno. La squadra vincitrice della Finale Nazionale potrà rappresentare la Svizzera a livello europeo in Estonia.

Qui di seguito le mini-imprese ticinesi selezionate nelle migliori 75 a livello nazionale, spiegate dai mini-imprenditori che le gestiscono:

Makraidea (Scuola Cantonale di Commercio)

Produciamo braccialetti, appendi vasi e porta candela fatti a mano con la tecnica del macramè.

E-Wattle (Scuola Cantonale di Commercio)

Vendiamo borracce in acciaio che possono essere personalizzate a proprio piacimento attraverso incisioni laser.

LONAN COSMETICS (Scuola Cantonale di Commercio)

Produciamo un burro solido per massaggi presentato in formato candela, con proprietà idratanti e lenitive e proposto in un barattolino di

vetro riciclato.

Salt inVASCA (Scuola Cantonale di Commercio)

Grazie ai nostri sali da bagno completamente fatti a mano potrete riscoprire il benessere di un bagno caldo, profumato e rigenerante.

Swaggy-Baggy (Scuola Cantonale di Commercio)

Creiamo borse versatili, prodotte utilizzando unicamente materiali riciclati per sostituire le classiche borse monouso in plastica.

MeraKiss (Scuola Cantonale di Commercio)

Vendiamo burrocacao fatto a mano e amico dell‘ambiente grazie al suo vasetto in vetro riutilizzabile e al suo coperchio in legno di bamboo.

Aine Bags (Scuola Cantonale di Commercio)

Produciamo delle borse a tracolla in cotone ecologico con dei disegni originali fatti da noi e stampati con la tecnica della serigrafia.

even him (Scuola Cantonale di Commercio)

Produciamo scrub per viso e corpo dedicato agli uomini con ingredienti ecologici e naturali.

VIRIDIS (Scuola Cantonale di Commercio)

Offriamo magliette in stile streetwear: comode, oversize e 100% cotone. Tramite il nostro prodotto ironizziamo sull’importanza che viene data al denaro.