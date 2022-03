A Pesciüm la stagione invernale si ferma (in anticipo)

AIROLO - Di neve ne è arrivata poca. E ora le temperature in rialzo non sono di certo d'aiuto. Ecco dunque che ad Airolo-Pesciüm la chiusura degli impianti viene anticipata a domenica 27 marzo, come fa sapere Valbianca SA in un comunicato odierno. «Il deterioramento delle condizioni della neve - si legge - rende impossibile la continuazione della stagione invernale».

Inoltre, il rapido scioglimento ha causato un netto peggioramento delle condizioni delle piste nella parte alta del comprensorio, pertanto in questi ultimi giorni l'apertura dello sciliftone è limitata e ridotta solo fino all'altezza dello sciliftino.

Valbianca invita pertanto i proprio clienti ad approfittare degli ultimi giorni di apertura. Tutte le informazioni aggiornate riguardanti l'apertura sono disponibili su www.airolo.ch.