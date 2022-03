Vacallo ospita i profughi, ma necessita donazioni

VACALLO - A Vacallo arrivano gli ucraini, e gli alloggi ci sono. Ma manca l'occorrente per renderli accoglienti. Il Comune, che mette a disposizione tra i 15 e i 20 appartamenti per i rifugiati, chiede dunque aiuto alla popolazione e avvia una raccolta di donazioni per poter arredare gli spazi e allestirli in maniera adeguata. «Ogni aiuto è prezioso: contiamo su di voi», si legge nel comunicato odierno.

Ecco cosa si può donare (tutto deve essere in buono stato), annunciandosi telefonicamente alla cancelleria comunale allo 091 695 27 00 o via mail (ucraina@vacallo.ch):

ARREDAMENTO

Letto matrimoniale, letti singoli, lettini bimbi, culle, materassi, armadi per il vestiario, tavoli con sedie, seggioloni, poltrone/divani/ divani-letto, televisori

CUCINA

posate, piatti, bicchieri, tazze varie Mestoli e utensili da cucina, pentole, moka, aspirapolvere, paletta, scopino, sacchi immondizia, mocio completo, ferro da stiro, stendi biancheria, elettrodomestici

ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE

Pasta, riso, farina, sale, olio, aceto, dadi, latte, zucchero, caffè, tè, scatolame, biscotti, fette biscottate, marmellata ...

PRODOTTI PER L'IGIENE

Sapone, dentifricio, spazzolini, shampoo, assorbenti, pannolini, fazzoletti, detersivi vari per pulire e lavare, spugnette, carta igienica

Inoltre, solo se in perfetto stato e precedentemente lavato, perché verrà messo subito a disposizione, diviso in sacchi etichettati per ogni tipologia:

- Vestiti donna inverno-primavera, tutte le taglie

- Vestiti uomo inverno-primavera, tutte le taglie

- Vestiti ragazzi, bambini, bebè, tutte le misure, inverno-primavera Coperte, piumini-sacco e tutto il necessario per il bebè

- Set completi biancheria letto matrimoniale, singoli, per bimbi, bebè piumone matrimoniale o singoli cuscini

- Asciugamani varie misure

- Tovaglie

- Asciugapiatti