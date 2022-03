Distribuite 640 tonnellate di cibo grazie a Tavolino Magico

CADENAZZO - Il Centro di distribuzione alimentare di Tavolino Magico di Mendrisio festeggia 15 anni. Alla scuola media cittadina ogni mercoledi una ventina di volontari dell’associazione distribuiscono una tonnellata di ottimo cibo, salvato dal macero, a 130 residenti. E non manca mai il sorriso.

Al servizio dei più bisognosi - «Vediamo arrivare sempre più persone in difficoltà, tra i beneficiari abbiamo tante famiglie con bambini. La pandemia ha reso tutto più complicato, ma noi ci siamo per dare un aiuto concreto», dice Andrée Gianolli, responsabile del centro di distribuzione (affiancata da Rosanna Pagani, Valeria Poretti ed Eugenio Mena). Volontaria da dieci anni, coordina una ventina di persone, tutti al servizio dei più bisognosi. «Dopo la distribuzione si arriva a casa stanchi ma soddisfatti di aver dato una mano ai più deboli in una società dove le differenze, tra chi sta bene e chi è in difficoltà, sono purtroppo sempre più grandi». Tra i beneficiari figurano, come negli altri 13 Centri di distribuzione, «workingpoor», famiglie numerose, monoparentali, rifugiati e persone che ricevono prestazioni sociali insufficienti (rendite d’invalidità, assistenziali o AVS).

Prima al centro evangelico ora in classe - Tavolino Magico è presente a Mendrisio da 15 anni. Grazie alla disponibilità delle autorità cantonali (Decs e Sezione logistica) dal 2 maggio 2018 vengono usati gratuitamente gli spazi della scuola media cittadina. Mentre nei primi 11 anni la distribuzione avveniva al Centro cristiano evangelico. La merce consegnata da Tavolino Magico rappresenta un sollievo per le persone a budget ridotto che versano un franco simbolico ad ogni distribuzione. Per accedervi, bisogna essere titolari di una Carta acquisti di Tavolino Magico: viene rilasciata dagli Enti sociali competenti (servizi pubblici o privati) dopo attenta verifica della situazione finanziaria.

L'attività nel 2021 - Tavolino Magico lo scorso anno, malgrado la pandemia, ha potuto distribuire nella Svizzera italiana 640 tonnellate di ottimo cibo (erano 511 nel 2020). I beneficiari sono saliti a 2'200 (erano 2'016 nel 2020). Ogni settimana si recano in uno dei 14 centri di distribuzione per ricevere soprattutto cibo fresco salvato dalla distruzione dal team della piattaforma logistica di Cadenazzo (una cinquantina di persone soprattutto dei programmi occupazionali). «Tutto questo lavoro - sottolinea l'associazione - grazie ai nostri preziosi volontari, sono quasi 300. Tavolino Magico ha ampliato il suo magazzino per ospitare più cibo e poterlo distribuire a più indigenti».