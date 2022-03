In Ticino altri 855 nuovi contagi in ventiquattro ore

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 855 i test risultati positivi al Coronavirus in Ticino nelle ultime ventiquattro ore. Cifra, questa, più alta rispetto alla media della scorsa settimana, di 791. Oggi fortunatamente non si segnalano ulteriori decessi legati alla malattia.

In ospedale - Sono in calo i pazienti Covid nei nosocomi ticinesi, ora a quota 61 (ieri erano settanta). Di loro, sei si trovano in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri). Durante la terza settimana di febbraio, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 67,2 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 71 anni e il più anziano 84.

Gli anziani - Nelle case anziani ticinesi si contano 24 nuovi positivi e quattro guariti. Gli infetti sono attualmente 72 in tutto, divisi in dodici diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADICASI).

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 72,2% della popolazione è completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 45,7% dei ticinesi vaccinati ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,6% nella categoria degli over 65.