Il Rabadan prende vita... anche alla Swissminiatur

MELIDE - Nella notte qualcuno si è introdotto nel Parco Swissminiatur di Melide. Alcuni membri dello staff hanno infatti notato una traccia di coriandoli che portava verso l'atelier. Il mistero è stato risolto grazie alla videosorveglianza: si trattava di Re e Regina Rabadan, che hanno portato il carnevale bellinzonese (in miniatura) sulle rive del Ceresio.

L'originale video è stato diffuso questa mattina ed è stato realizzato per promuovere la presenza del Rabadan anche all'interno del parco. La riproduzione in miniatura del Castelgrande di Bellinzona è infatti stata arricchita col famoso mascherone sulla Torre Bianca (in scala 1:25) e col carro reale pronto a sfilare.

«La Swissminiatur vuole essere la cartolina della Svizzera, non solo rappresentando i più famosi edifici, monumenti e mezzi di trasporto svizzeri, ma anche eventi importanti come il Locarno Film Festival e da quest’anno anche il carnevale Rabadan di Bellinzona» spiega il direttore Joël Vuigner, citato in una nota.