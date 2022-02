Il trenino della Magliasina fermo in Leventina

AIROLO - Sono stati definiti veloci come un treno e agili come un tram. Sono i nuovi convogli FLP della linea ferroviaria Lugano-Ponte Tresa. Il processo di cambiamento è partito circa un anno fa, ora sta per essere ultimato. Un lettore di Tio/20Minuti ha immortalato alcuni nuovi veicoli fermi sugli autocarri presso la stazione di Airolo. «Stiamo completando la flotta – conferma Roberto Ferroni, direttore della Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) –. I treni arrivano su camion dalla Spagna. E, dopo un lungo itinerario, passano dal tunnel del Gottardo. Ecco perché sono stati avvistati in Leventina».

Ci siamo quasi. Il restyling presto sarà completo. «Il nono e ultimo convoglio arriverà a marzo. Nel frattempo ci sarà l'ultima corsa del vecchio treno rimanente. Sarà sicuramente un momento significativo. Ricordiamo che i nuovi FLP faranno parte della futura rete tram-treno del Luganese».