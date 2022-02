A Campra un pomeriggio di divertimento sugli sci di fondo

BLENIO - Si è concluso sabato il Raiffeisen Kids Ski Day 2022: dopo l’evento a Lüina, al Centro sci nordico a Campra più di 30 partecipanti si sono cimentati nello sci di fondo. Annullata invece l’uscita a Campo Blenio.

Il primo Raiffeisen Kids Ski Day interamente dedicato allo sci di fondo ha divertito la trentina di bambini e bambine presenti lo scorso sabato 12 febbraio al Centro sci nordico di Campra. Le postazioni sulla neve preparate per quest’occasione da quattro Sci Club - Sci Club Simano, lo Sci Club Bedretto, lo Sci Club Rodi-Fiesso e il Gruppo Sportivo Molinera - hanno impegnato per un pomeriggio i presenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I diversi tracciati e giochi in pista (la discesa a uovo, il percorso da affrontare su uno sci solo, il tandem, il fun parkour e molto altro), con un cielo limpido e un sole raggiante a fare da cornice, hanno reso speciale questa manifestazione sia per i giovani appassionati dello sci sia per gli organizzatori. Una mezza giornata (dalle 13:00 alle 16:00) di divertimento e svago e durante la quale, come vuole lo spirito che contraddistingue da sempre il Raiffeisen Kids Ski Day, la competizione non ha trovato spazio, ma solo il piacere di scoprire questa fantastica disciplina, che unisce tecnica e resistenza.

A fine attività è seguita una merenda e sono stati poi estratti diversi fantastici premi: un pacchetto VIP per due persone per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Davos del prossimo dicembre offerto da Swiss-Ski ed estratto tra i partecipanti a Campra, tre paia di sci Dynastar con attacchi (su misura e per la stagione 2022-2023) offerti da TiSki ed estratti tra coloro che hanno preso parte a tutti e due gli eventi del Raiffeisen Kids Ski Day 2022.

L’appuntamento a Campo Blenio, che si sarebbe dovuto svolgere a metà gennaio e poi rinviato a data da definire, è stato purtroppo annullato. La poca neve presente non permette di recuperare questo pomeriggio nel corso di questa stagione.