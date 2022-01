Diciotto nuove sezioni in quarantena

LUGANO - Sono poco più di mille (1'028) i nuovi contagi da Coronavirus in Ticino registrati nelle ultime 24 ore. Lo indica il bollettino quotidiano dell'Ufficio del medico cantonale. Si tratta di numeri più bassi rispetto a quelli degli scorsi giorni: ieri i positivi erano stati 1'174, l'altro ieri 1'348, il giorno prima 1'421. Resta a 1'087 il conto complessivo dei deceduti (nessuna nuova vittima).

Negli ospedali si contano invece 177 pazienti Covid ricoverati in tutto, in salita rispetto ai 163 di ieri (17 in più), di cui 15 (due in meno) si trovano nell'unità di cure intense.



elaborazione tio/20minuti

Molte quarantene a scuola - Il Decs segnala altre 18 sezioni in quarantena (che porta così il totale delle classi attualmente in confinamento a 22) sulle 416 sezioni di scuola dell'infanzia.

Le nuove quarantene: una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Minusio (comunicata il 21.01.2022, termina il 24.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Chiasso (comunicata il 21.01.2022, termina il 24.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Bedigliora (comunicata il 21.01.2022, termina il 25.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Verscio (comunicata il 21.01.2022, termina il 25.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Castelrotto (comunicata il 21.01.2022, termina il 25.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Melano (comunicata il 22.01.2022, termina il 24.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Arbedo (comunicata il 22.01.2022, termina il 25.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Riva San Vitale (comunicata il 22.01.2022, termina il 25.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Morcote (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), due sezioni presso la Scuola dell’infanzia di Tenero (comunicate il 22.01.2022, terminano il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Gudo (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Paradiso (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Ascona (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell’infanzia di Lugano-Cassarate (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Ponte Capriasca (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Olivone (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Sessa (comunicata il 22.01.2022, termina il 26.01.2022).

Case anziani - Diversi, anche, i nuovi positivi nelle case anziani: 25. Il virus è attualmente presente in 21 strutture, per un totale di 111 ospiti positivi. Nessun residente risulta deceduto per Covid, tre per altre cause.

Vaccinazione - Attualmente sono 643'324 le dosi totali di vaccino somministrate. Il 71,3% dei ticinesi è completamente vaccinato, il 39,4% ha ottenuto il richiamo (il dato schizza al 75,2% se si considerano solo gli over 65).



