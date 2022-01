Il Casinò di Campione riapre tra una settimana

CAMPIONE D'ITALIA - Dopo un'attesa che dura ormai da diversi anni, mercoledì 26 gennaio, a mezzogiorno, riaprirà il Casinò di Campione. L'apertura, informa oggi la casa da gioco dell'enclave, avverrà con la formula del “Tutto in un Touch” che - dopo la registrazione effettuata al primo ingresso - permetterà con un semplice tocco di entrare nelle sale, giocare, partecipare alle numerose promozioni sul piatto e a tutto ciò che la nuova tecnologia è in grado di offrire. Insomma, a tutti i servizi del Casinò, senza code, né attese.

Tradizione e innovazione - Nel rinato Casinò non mancheranno i tavoli più classici, con l’intera gamma dei giochi già presenti in passato. Ci saranno tavoli di Roulette Francese, di Fair Roulette, il tradizionale Trente et Quarante e tavoli di Chemin de Fer, il gioco principe della tradizione francese. Non mancheranno nemmeno i tavoli di Black Jack, Punto Banco, Poker Caraibico e Russo. E poi naturalmente tutto il parco di Slot Machines.

Non solo gioco - Ma non è tutto, il vero obiettivo a Campione d’Italia vuole essere l’intrattenimento a tutto campo. La previsione è quella di proporre grandi eventi, mostre d’arte, spazi commerciali di lusso all’interno del Big Building, dedicando aree prima riservate all’attività di Casinò a nuove attività e nuove proposte che si stanno affacciando. «È sempre Campione d’Italia, amata negli anni da migliaia di visitatori, ma l’atmosfera ora è diversa. L’inverno è passato, l’aria è quella frizzante di una nuova primavera», assicurano dall'enclave.