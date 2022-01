Il primo spettacolo del Circo Knie, ecco le immagini

LUGANO - Prima serata in compagnia del Circo Knie, ecco come si è svolto l'evento e alcune immagini. Dopo due anni, la famiglia circense è tornata in Ticino. Unica tappa, Lugano. Da ieri sera e fino a domani, il capannone allestito a Cornaredo ospiterà spettacoli, musiche, balli e acrobazie da brivido.

Venerdì il Circo ha ufficialmente aperto i battenti. Come anticipato da Ivan Knie, tra le novità anche la partecipazione di Bastian Baker e non solo in qualità di musicista, ma anche di performer. Il pubblico, ridotto a due terzi a causa delle ultime decisioni cantonali e munito di 2G, ha anche potuto ammirare salti con le moto da cross, spettacoli con i cavalli, segno distintivo della famiglia Knie, balli e coreografie in una serata all'insegna del divertimento.

Ti-Press (Alessandro Crinari)