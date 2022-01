Macchinisti e capitreno malati (o in quarantena), TILO taglia diverse corse

BELLINZONA - Continua la limitazione (temporanea) dei servizi TILO provocata dalla pandemia e dall'assenza di macchinisti o capitreno. Le linee TILO S10, S40 e S50 alzano bandiera bianca e cancellano una serie di corse a partire dal dieci gennaio e fino nuovo avviso.

A renderlo noto è la stessa compagnia, tramite un comunicato che giustifica il disservizio con «le assenze del personale di bordo di Trenord e l'inevitabile sensibile aumento delle assenze di macchinisti TILO».

In particolare, il servizio TILO S10 sarà parzialmente soppresso tra Como San Giovanni e Chiasso durante le ore mattutine (prima delle 5.00) e serali (dopo le 23.30), mentre la linea S40 (Como-Mendrisio-Varese resta completamente soppressa. Da parte sua il TILO S50 (Biasca - Malpensa) risulta parzialmente soppresso alla mattina presto (prima delle 5.00) e alla sera tardi (dopo le 23.30).

Problemi anche per le FART - In considerazione del permanere di un elevato tasso di assenze per malattia del personale addetto all’esercizio autobus, causato da quarantena o positività al coronavirus, anche l’azienda di trasporto del Locarnese (FART) conferma il mantenimento dell’orario ridotto per le linee urbane 1 (Gordola-Tenero-Locarno–Ascona–Losone) e 7 (Locarno–Losone), che continueranno a circolare, anche nelle ore di punta, con un orario cadenzato ogni 15 minuti anziché ogni 10 minuti. «Sulla base delle risorse disponibili e delle valutazioni effettuate nel corso della settimana - precisa FART in una nota - sono inoltre stati identificati alcuni accorgimenti che mirano a massimizzare l’efficienza del servizio di trasporto offerto in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche».