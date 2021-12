San Silvestro in sordina: «Si chiude alle 19»

LUGANO - Mescite esterne nella zona pedonale chiuse alle 19. Musica spenta allo stesso orario. Sarà un San Silvestro in sordina quello che vivrà quest'anno la Città di Lugano. Il Municipio, considerato il peggioramento marcato della situazione epidemiologica, ha infatti deciso di correre ai ripari in previsione della sera del 31 dicembre, introducendo alcune misure volte a limitare il più possibile il pericolo di contagio. «L'obiettivo è quello di disincentivare gli assembramenti, tenendo comunque conto dei diversi interessi in gioco», precisa il Municipio in una nota.

La Città chiede inoltre «collaborazione» alla popolazione al fine «di evitare assembramenti, e raccomanda prudenza e il rispetto delle misure precauzionali del distanziamento e della mascherina protettiva». Intanto, oltre alla presenza della segnaletica che indica l’obbligo della mascherina, in centro è in corso un’attività di sensibilizzazione mirata.