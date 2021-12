«Visibilità alle aziende nonostante la crisi»

LUGANO - Ha trionfato al Premio Möbius Città di Lugano 2021. Non solo. In due mesi questa esposizione virtuale è stata capace di dare visibilità a oltre cento aziende della Svizzera italiana. «E di attirare oltre 110'000 persone», evidenzia Cristina Giotto, la "mamma" di Swiss Virtual Expo.



Direttrice di ATED, associazione che si occupa di promuovere la cultura digitale, Giotto racconta il successo del suo progetto su Piazza Ticino: «In questo periodo era difficile organizzare esposizioni vere e proprie. Ma quanto abbiamo creato potrà continuare a esistere anche dopo la pandemia. In coesistenza con le fiere reali, dal vivo».



Si entra sul sito e grazie alla realtà virtuale si riesce a circolare da uno stand all'altro. Una dozzina i padiglioni. «Aziende, enti e istituzioni possono presentare le loro novità. Ovviamente non tutti gli imprenditori sono ancora pronti a cogliere questa opportunità. Ma vorrei precisare che questo non è il futuro. È già il presente. E da gennaio il progetto crescerà ancora di più».

CLICCA QUI E GUARDA LA VIDEO INTERVISTA INTEGRALE