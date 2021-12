«La nostra notte da incubo in balìa del tifone»

LOCARNO - Da paradiso a inferno nel giro di poche ore. Una notte tremenda, quella tra mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre. Arriva il tifone Rai e tutto viene raso al suolo sull'isola di Siargao, nelle Filippine. Là dove da diversi anni vive il locarnese Gianni Grifoni, classe 1985, imprenditore nel ramo della ristorazione. «Siamo andati a dormire tutto sommato tranquilli – racconta –. Ci si aspettava un tifone di forza 1. E invece era di forza 5. Con venti fino a 320 chilometri orari».

Turismo giovane – In buona parte delle Filippine si è in piena emergenza umanitaria. Tutte le grandi ONG se ne stanno occupando. Dalla Svizzera italiana, intanto, c'è chi lancia una raccolta fondi specifica per aiutare la popolazione di Siargao. È Veronica Lafranchi, 43 anni, innamorata di quel luogo. «Laggiù ho trascorso a più riprese momenti meravigliosi. È un posto dinamico in cui si pratica surf, in cui c'è il turismo giovane. Sapere che la mia Siargao è in ginocchio mi fa male. Dal Ticino io e l'amico Paolo Nappa, anche lui legato a Siargao, ci stiamo mobilitando. Parte delle donazioni si è già trasformata in beni di prima necessità. Ma c'è ancora tanto bisogno. Siamo in contatto con le varie ONG».



Problemi di comunicazione – Centinaia di morti. È questo il triste bilancio provvisorio del passaggio del tifone Rai, che nelle Filippine viene chiamato Odette. Ma il conteggio dei cadaveri è difficile da fare. «Anche perché le Filippine sono composte da tante piccole isole – sottolinea Veronica –. È tutto molto dispersivo. E poi ci sono diversi problemi di comunicazione. Il tifone ha spazzato via i cavi dell'alta tensione e le antenne per i cellulari. Le notizie che arrivano dalle isole sono di conseguenza a singhiozzo».

Si beve dalle pozzanghere – In collegamento da Manila, Gianni riprende il filo del discorso: «Il grosso problema adesso è che la gente non ha più un tetto. E non ci sono nemmeno acqua e cibo. Si beve dalle pozzanghere. Proprio nelle ultime ore sono morti quattro bambini di dissenteria. Non abbiamo nemmeno benzina o diesel per i generatori di corrente. La stagione delle piogge tra l'altro è appena agli inizi. Ci sono un sacco di incognite per i mesi che verranno».



Chiusi in bagno in attesa che tutto finisse – Gianni torna poi a quella notte maledetta. «I vetri della casa sono scoppiati. Ci siamo dovuti rifugiare in bagno. Io, mia moglie, mia figlia e un'altra famiglia. C'era un amico che ci aiutava a tenere la porta chiusa. È stato sconvolgente».

L'iniziativa

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi indetta da Veronica e Paolo può versare un contributo tramite la piattaforma di crowdfunding GoFundMe (cliccare qui per maggiori informazioni).

G.G.