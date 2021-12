Airolo-Pesciüm: troppo caldo, slitta la data di apertura

AIROLO - Troppo caldo, per sciare ad Airolo bisognerà pazientare. Lo staff di Valbianca SA comunica infatti che «vista la mancanza di neve e le alte temperature in quota dovute all’inversione termica, l’apertura degli impianti di Airolo-Pesciüm è stata posticipata a data da definire». Le previsioni meteo, viene specificato, annunciano sole e alte temperature anche per i prossimi giorni.

L'apertura era prevista per questo venerdì 17 dicembre. La direzione degli impianti «spera che nei prossimi giorni le temperature si abbassino in maniera decisa per poter, in mancanza di abbondanti nevicate, almeno produrre neve sufficiente a permettere l’apertura parziale per le festività».