Il WWF chiede rispetto per i lupi di Olivone

BLENIO - La presenza di alcuni lupi che si aggirano a Olivone sta suscitando apprensione tra la popolazione. Tuttavia, i lupi - nella stragrande maggioranza dei casi - «non rappresentano un pericolo per l’uomo e anche nel caso specifico non sembrerebbero mostrare comportamenti aggressivi», segnala oggi il WWF in una nota stampa.

«Questi lupi - viene sottolineato - stanno semplicemente comportandosi da lupi, predando i cervi e operando un’importante selezione». Come precisa il WWF, proprio nel periodo invernale e a causa della scarsità di cibo, la presenza eccessiva di cervi «causa importanti danni al bosco, anche quelli con funzione di protezione degli abitati e delle infrastrutture». I lupi, insomma, contribuiscono a «riequilibrare il rapporto tra ungulati e bosco a tutto vantaggio della salute di quest’ultimo».

Insomma, per l'organizzazione internazionale di protezione ambientale «nel medio-lungo periodo gli abitanti della valle di Blenio ne trarranno importanti benefici: gli abitati saranno più sicuri in caso di eventi meteo estremi, così come diminuiranno i costi per riparare i danni alle infrastrutture e di gestione dei boschi danneggiati».

Insomma, il WWF auspica «rispetto» verso questa specie, soprattutto - come in questo caso - «quando si comporta da lupo e non genera danni ai capi di allevamento o pericoli per l’uomo».