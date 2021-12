Un mese di parcheggio gratuito per chi sceglie il treno

MENDRISIO - «Non stiamo in colonna!». È il messaggio lanciato alla popolazione dalla Città di Mendrisio, che ha deciso di offrire a chi stipula un nuovo abbonamento per i mezzi pubblici un mese di parcheggio gratuito all'Autosilo comunale SUPSI. L'offerta è valida tra gennaio e marzo 2022. Di regola, si legge nella nota odierna, l’abbonamento Park+Rail può essere richiesto da tutti i detentori di un abbonamento valido per il trasporto pubblico e costa 120 franchi al mese o 1'200 franchi all’anno. L'offerta nasce per promuovere i mezzi pubblici nel nostro cantone, vista l'enorme mole di traffico che affligge il Mendrisiotto.

Gli interessati possono inoltrare la richiesta tramite l'apposito formulario sul sito del Comune di Mendrisio o presentarsi allo sportello della Polizia cittadina con la copia della licenza di circolazione del veicolo e il titolo di trasporto

valevole per il treno.

I residenti, si legge nella nota del Comune, possono inoltre ottenere il rimborso del 15% sul costo pagato per l’acquisto di abbonamenti mensili e annuali FFS, Arcobaleno e Appresfondo fino a un massimo annuale di 300 franchi (se beneficiari AVS, AI o studenti) oppure di 100 franchi (adulti).