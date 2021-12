«Comuni, mettete la mascherina nei luoghi affollati»

BELLINZONA - Obbligo di mascherina negli spazi aperti? C'è chi ha già provveduto, per esempio la Città di Lugano per la zona pedonale del centro in cui si svolgono le manifestazioni natalizie. Ora il Cantone invita tutti i Comuni a valutare tale provvedimento, sostenendone l'introduzione mirata negli spazi aperti per i quali è lecito prevedere un forte afflusso di persone (centri urbani, zone di svago, aree a bordo lago...). «Si tratta di un provvedimento efficace, che assicura un'elevata sicurezza sanitaria» si legge in una nota.

È vero che in Ticino la situazione epidemiologica è attualmente più favorevole rispetto al resto della Svizzera. Ma è contraddistinta da una tendenza al peggioramento e da un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere. Per questo motivo, durante l'ultima procedura di consultazione sulle misure della Confederazione, il Consiglio di Stato aveva suggerito di estendere l'obbligo di mascherina anche agli spazi pubblici esterni molto frequentati. Un invito che Berna non ha accolto.

Il Cantone si è dunque attivato con i Comuni, anche su richiesta di questi ultimi. E come accaduto durante il periodo pasquale, il Consiglio di Stato ha condiviso del materiale per la comunicazione alla popolazione che ricorda le norme e le raccomandazioni sanitarie in vigore nel nostro cantone, tenendo conto del probabile arrivo di turisti stranieri e persone che possiedono una residenza secondaria sul nostro territorio.

Le raccomandazioni - In una nota odierna, le autorità cantonali ricordano la necessità di rispettare sempre le misure di protezione personali (mascherina, igiene delle mani e distanza), di limitare i contatti sociali in particolare con le persone più vulnerabili al virus, e l’esigenza di sottoporsi a un test in presenza anche di un solo sintomo. In questi casi la hotline cantonale è a disposizione tramite telefono (0800.144.144), posta elettronica (testcovid@fctsa.ch) e WhatsApp (079.219.79.96). Per quanto riguarda la vaccinazione, che si sta confermando sicura ed efficace, chi ha ricevuto la seconda dose da più di sei mesi è infine invitato ad annunciarsi per la dose di richiamo.