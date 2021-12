Mercatini, tra Covid e rinvii

CHIASSO / TESSERETE - Mancano meno di tre settimane al Natale. Ed è quindi tempo di mercatini. Come quello di Chiasso, che aprirà mercoledì 8 dicembre e terminerà alla Vigilia di Natale.

Alla luce della situazione attuale sul fronte della pandemia e in base alle nuove disposizioni decise dal Consiglio federale, il Comune di Chiasso, in accordo con la Società dei Commercianti del Mendrisiotto, ha deciso che per tutti gli eventi previsti nell’ambito di "Natale a Chiasso 2021" sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il programma non subisce per contro alcuna modifica e sarà proposto così come annunciato.

Il calendario si aprirà quindi mercoledì 8 dicembre 2021, in particolare con il Mercatino (dalle ore 10.00 alle ore 18.00 lungo Corso San Gottardo e il primo tratto di Viale Volta) e con l’Accensione del grande Albero di Natale in Piazza Bernasconi (alle ore 18.00). Ai Nuovi Mercatini di Natale (10-11- 12, 17-18-19 dicembre) si affianca l’animazione con “Favola di luce” curata dal Comune di Chiasso, in particolare dal Dicastero Sport e tempo libero, in Piazza Bernasconi e in Piazza Indipendenza.

In occasione del Mercatino dell’8 dicembre, la Polizia comunale di Chiasso segnala che verranno messe in atto le seguenti limitazioni del traffico:

- Chiusura al traffico veicolare di Via Livio e Vicolo dei Chiesa dalle ore 7.00 alle ore 19.00

- Chiusura al traffico veicolare di Corso San Gottardo da Piazza Elvezia fino all’intersezione di via Vela dalle ore 7.00 alle ore 19.00

Durante gli orari di chiusura i residenti delle zone interessate sono invitati a posteggiare all’esterno delle stesse. Eventuali richieste particolari potranno essere preventivamente concordate tramite la Polizia comunale.

Posticipo in quel di Tesserete - In quel di Tesserete, invece, si è deciso per un rinvio. La decisione è stata presa in seguito alle previsioni meteo che per i prossimi giorni hanno annunciato la caduta di neve anche a basse quote. Dall’8, il mercatino è stato spostato quindi all’11 di dicembre.