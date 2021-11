L'USTRA «irrispettosa» nei confronti del Mendrisiotto

CHIASSO - Una corsia di quasi due chilometri lungo l'autostrada A2 nel Basso Mendrisiotto per lo stazionamento dei tir in attesa dello sdoganamento? La proposta dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) era stata definita come «inaccettabile» da parte dei Comuni interessati (Balerna, Mendrisio e Novazzano). Ma l'USTRA non ha in alcun modo “ammorbidito” il progetto.

«Una posizione irrispettosa per il distretto e che chiede a questo punto un intervento deciso da parte del Dipartimento del territorio e del Consiglio di Stato» si legge in un'interrogazione sottoscritta dai deputati PPD del Mendrisiotto (Giorgio Fonio, Maurizio Agustoni e Luca Pagani). Un atto parlamentare in cui viene ricordato che «il territorio, già fortemente messo sotto pressione per quanto concerne il traffico, paga pesantemente lo scotto anche sotto il profilo della qualità dell'aria e del deturpamento del paesaggio».

I firmatari chiedono pertanto al Governo ticinese quale sia la sua posizione sul progetto dell'USTRA e se sia disposto a sostenere la regione nei confronti dell'USTRA.