Un test per tutti i pazienti che entrano in ospedale (vaccinati o no)

BELLINZONA - Da lunedì prossimo tutti i pazienti che entreranno in un ospedale dell'EOC dovranno essere testati. E questo indipendentemente dal loro stato vaccinale.

Il provvedimento, comunicato oggi sulla pagina Facebook dell'Ente Ospedaliero Cantonale, è stato introdotto a causa del recente peggioramento dell'andamento epidemiologico nel nostro cantone. In una settimana il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 è infatti raddoppiato, passando dai quindici di mercoledì 10 novembre ai trenta odierni. E anche il numero delle infezioni (ieri sono state 96) ha toccato picchi che non si verificavano più dallo scorso mese di aprile.

«I pazienti vaccinati - precisa l'EOC - vengono testati solo in entrata, invece i pazienti non vaccinati vengono testati sia in entrata che al quinto giorno di degenza». Per quanto riguarda i pazienti elettivi, essi potranno presentare «un test fatto esternamente» oppure effettuarlo il giorno precedente all'ammissione direttamente in una delle check-line disponibili nei quattro maggiori ospedali dell'Ente (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio).

Infine per i pazienti che arrivano all'ospedale in urgenza verrà effettuato un tampone in Pronto soccorso.