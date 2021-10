Le settimane bianche restano (per ora) in stand-by

BELLINZONA - «Le settimane bianche non si toccano». Con queste parole ieri l'Unità di Sinistra aveva attaccato il Municipio, reo a suo dire di aver stralciato dal preventivo 2022 la voce riguardante alle proposte fuori sede per gli allievi di quarta e quinta elementare. «La scuola dell'obbligo deve pensare in primo luogo al benessere dei bambini e delle bambine, e nessun taglio è ammissibile».

Oggi lo stesso Esecutivo ha preso posizione sulla vicenda, precisando che lo svolgimento (o meno) della settimana bianca è «effettivamente una delle misure discusse» unitamente «ad altre decine sia sul fronte delle spese sia su quello dei ricavi».

L'allestimento del Preventivo 2022 - sottolinea la Città in una nota stampa - è tuttora in corso e sarà concluso soltanto nelle prossime settimane. «Le proposte definitive verranno formalizzate con il licenziamento del messaggio municipale all’indirizzo del Consiglio comunale», ricorda il Municipio, precisando che la responsabilità di queste proposte è solo sua e non compete «ad altri gremi», compreso il Collegio dei direttori. «Toccherà poi al Consiglio comunale - conclude - discuterle, approvarle, respingerle o modificarle».