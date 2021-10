Il presidente dell'HC Ambrì Piotta si rivolge di nuovo ai suoi tifosi

AMBRÌ - «Parecchi amano fare i selfie col presidente, pochi accettano che assuma anche il compito ingrato di ricordare i limiti di educazione e rispetto da mantenere». Esordisce così Filippo Lombardi, presidente dell'Hockey Club Ambrì Piotta, nella sua seconda lettera aperta ai frequentatori della nuova pista, la Gottardo Arena. «Mi scuso se ho scocciato qualcuno», ha scritto riferendosi alle critiche ricevute per gli adeguamenti apportati al regolamento (tra cui il divieto di vetro e di fumo in pista e il divieto d'accesso alla Galleria del livello 2 a chi sta in tribuna o in curva), ma tiene a precisare una serie di punti.

Maglie ritrovate e spazi limitati - Tra questi, Lombardi spiega che le cinque maglie originali rubate dallo spogliatoio dei giocatori sono state restituite spontaneamente. Per motivi finanziari, aggiunge, la Gottardo Arena è stata costruita più piccola di come era stata immaginata inizialmente, e si è dovuto sacrificare «gli spazi che ci avrebbero permesso di creare una piazza coperta e un nuovo “Güs” popolare». Dunque l’arena «non è (purtroppo) adatta a svolgere il ruolo di un capannone da carnevale, e il nostro personale deve lavorarci tutto l’anno, non solo per una settimana di allegra follia». Lombardi specifica però che entro il derby del 15 ottobre saranno offerte le prime alternative, e si raccomanda che nessuno metta in atto «azioni di rivalsa in occasione del derby di domani a Lugano».

Tifosi di serie A e di serie B? - «Non vogliamo assolutamente separare il pubblico in classi: per il Club ogni tifoso è fondamentale e gode di pari dignità», continua Lombardi riferendosi all'introduzione del divieto di accesso alla Galleria per chi ha acquistato un biglietto per la tribuna o gli spalti. «Non dimentichiamo però mai che i cosiddetti “VIP” e tutti coloro che pagano tariffe molto più care degli spalti sono necessari per permetterci di finanziare lo stadio e una squadra che ci dia soddisfazioni, come ha ricominciato a darcene. È dunque indispensabile equilibrare le diverse componenti di pubblico, e garantire a ciascuno l’ambiente giusto per godersi a modo suo la partita e se del caso il prima e il dopo».