Una triste notizia dagli USA: il coraggioso Davide non ce l'ha fatta

LUGANO - Davide non ce l'ha fatta. Il 19enne partito da Lugano per curare un grave tumore in un centro specialistico di New York è deceduto negli scorsi giorni. Per aiutarlo le sue sorelle tre settimane fa avevano lanciato una raccolta fondi che in pochissimi giorni aveva ottenuto un successo incredibile.

Il farmaco – Servivano 300.000 franchi di deposito per accedere alle cure del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. In quel contesto Davide avrebbe ricevuto un farmaco sperimentale, una medicina che, stando alle percentuali, avrebbe potuto avere una buona efficacia. Alcuni sostenitori si erano prodigati affinché il 19enne, che già in passato aveva affrontato e sconfitto un tumore, potesse avere un visto accelerato per gli Stati Uniti.

Corsa contro il tempo – Una meravigliosa ondata di calore umano, una corsa contro il tempo per dare una mano a questo ragazzo umile e molto intelligente. Prima che partisse, Tio/20Minuti lo aveva contattato. Lui aveva ringraziato tutti per la solidarietà e aveva chiesto con grande educazione che il suo non fosse trasformato in un caso mediatico. Anzi, il suo desiderio sarebbe stato quello che il tema dei tumori, spesso avvolto da tristezza, fosse affrontato con meno tabù. Con maggiore serenità. Davide lo ricorderemo così.