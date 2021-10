Il Parco San Grato nelle mani della Città di Lugano

LUGANO - Dal 1. gennaio 2022 il Parco San Grato di Carona apparterrà alla Città di Lugano. Oggi l'assemblea straordinaria dell'Ente turistico del Luganese (ETL) ha infatti approvato a larghissima maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione di cedere l'area.

Il passaggio di proprietà avverrà per 2,8 milioni di franchi, di cui l'importo di 1,1 milioni rappresenta l'investimento anticipato dall'ETL per i lavori di risanamento del ristorante e delle terrazze degli appartamenti.

«Con la cessione alla Città di Lugano - ha detto con soddisfazione il presidente Bruno Lepori - sarà possibile valorizzare ancora di più il parco con il suo giardino botanico, come attrazione turistica a livello nazionale e internazionale».

Il personale dell'ente continuerà a occuparsi della cura e della manutenzione del Parco San Grato per i prossimi quattro anni, come ha sottolineato ancora il presidente.

La stagione turistica 2021

Il direttore Alessandro Stella ha commentato così gli straordinari risultati registrati nella destinazione: «Dopo un’estate 2020 da incorniciare, anche nel 2021 abbiamo potuto osservare un eccezionale incremento di pernottamenti. Nella stagione da marzo a luglio del 2021, i pernottamenti sono aumentati di ben 297'470, ovvero del +119,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare il mercato interno, svizzero tedesco e romando, è aumentato in questo periodo del +143,4% nonostante il calo dei pernottamenti degli ospiti stranieri, diminuiti del -62,7% dall’inizio della pandemia. Se si confrontano poi i dati del periodo marzo-luglio del

2021 con quelli del 2019, i risultati sono ancora più sorprendenti: solo per il mercato svizzero la crescita è stata del +113.8% (245'179 pernottamenti in più) mentre complessivamente del +21,5% (ovvero +96'639 pernottamenti)».