«È davvero possibile, siamo tornati a vivere!»

CHIASSO - «Un costante saliscendi di emozioni e paure» per il Comitato Direttivo Nebiopoli che ha provato, riuscendoci, a proporre un evento in vecchio stile (pre COVID 19): il party di Nebiopoli.

Il coraggio di questo gruppo è stato pienamente ripagato dal successo di ieri sera che, sottolineano, «va ben oltre ogni aspettativa, basti pensare che la chiusura era prevista per le 02.00 ma già alla 01.00 avevamo venduto tutto quello che avevamo. La gente è comunque rimasta per festeggiare gli ultimi momenti e godersi questa boccata di libertà che tanto ci mancava».

«Il certificato Covid - sottolineano gli organizzatori dell'evento - è uno strumento che funziona e permette effettivamente di poter ripartire nell’organizzazione dei grandi eventi e sarà uno strumento fondamentale per poter vivere il carnevale nel 2022».

«La cosa che più ha stupido sia il sottoscritto, l’intero Comitato ed anche la compagnia di sicurezza Securitas - ammette Alessandro Gazzani, Presidente del Carnevale di Chiasso - è stata la tranquillità delle persone. Durante tutta la serata non vi è stato il minimo problema, il folto pubblico (Palapenz pieno che è un risultato difficile da raggiungere già in tempi normali) era infatti tranquillo. Si è goduto la possibilità di passare del tempo con gli amici, di poter ascoltare buona musica e soprattutto ha risposto positivamente in ogni momento dell’evento (aperitivo, cena e serata). Una cosa che non ci aspettavamo! Ma soprattutto, tanti giovani e tante facce che non sono gli abituali avventori del carnevale o in generale di Chiasso e del Mendrisiotto».

Nebiopoli intende investire l’utile della serata di ieri negli ingaggi 2022.

Comitato Nebiopoli